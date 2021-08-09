Межбанк: противостояние продавцов и покупателей обострилось

В понедельник на межбанковском валютном рынке﻿ развернулось противостояние между экспортерами, которые вышли на рынок с продажами валюты, и нерезидентами, активизировавшими продажи ОВГЗ на вторичном рынке с последующей конвертацией полученной гривны в валюту.

Несмотря на то, что периодически продавцов было больше, чем покупателей, снижение котировок затормозилось. Безналичный доллар в течение первой половины торговой сессии торговался в диапазоне 26,78-26,81 гривен, периодически поднимаясь выше.

Очень интересная ситуация сложилась на наличном валютном рынке. Утром, ожидая, что снижение на межбанке продолжится, обменные пункты опустили курс продажи наличного «американца» до 26,88 гривен. Но желающих купить по такой цене оказалось неожиданно много, поэтому уже к обеду, реагируя на небольшой рост безналичного доллара, ценник подняли до 26,91-26,92 гривен. А после обеда доллар опять подешевел до 26,90 гривен. Близость осени и активизация покупателей наличной валюты вынуждает операторов валютного рынка оперативно реагировать на малейшие изменения настроений и менять ценник.

Евро на FOREX в первой половине дня понедельника опустился до отметки 1,1742 доллара, но затем опять вернулся в диапазон 1,1750-1,1768 доллара, в котором продолжает торговаться и после обеда. Наличный евро в обменниках Киева продают по 31,63-31,68 гривен.

Российский рубль сегодня сузил торговый диапазон до 73,40-73,60 рублей за доллар, при этом не оставляя надежды в очередной раз опуститься к уровню 73 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль стабильно продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.