В ООН предупредили о последствиях изменения климата

Изменения климата во всех регионах мира становятся все заметнее и порой приводят к драматическим последствиям. Об этом свидетельствуют результаты нового доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, сообщает Deutsche Welle.

Согласно обнародованному отчету, за период с 1970 года средняя температура на поверхности земного шара повысилась значительно быстрее, чем за любой сопоставимый период последних 2000 лет.

Так, в 2011-2020 годах она примерно на 1,1 градуса Цельсия превышала средние температурные показатели 1850-1900 годов. Меры по борьбе с изменением климата показали успех только в среднесрочной и долгосрочной перспективе: даже значительное сокращение выбросов парниковых газов в результате деятельности человека стабилизирует глобальную температуру только через 20-30 лет, говорится далее в документе.

Эксперты прогнозируют драматические последствия

По версии МГЭИК, в Европе, например, это приведет к еще более частым фазам экстремальной жары, засухе и проливным дождям. Города все чаще становятся зонами повышенных температур, превращаясь в так называемые "острова тепла".

Регионы в южной Африке и в Средиземноморье, и без того сухие и теплые, еще сильнее страдают от засухи и жары. С другой стороны, есть вероятность, что Арктика уже до 2050 года будет практически полностью освобождаться от льда – по крайней мере, один раз в год в сентябре.

Эксперты предсказывают необратимое повышение уровня мирового океана, что чревато масштабными наводнениями: то, что раньше считалось "наводнением века", через 80 лет может стать ежегодным явлением.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и предпринимать меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

В подготовке доклада участвовали свыше 230 ученых из 66 стран.