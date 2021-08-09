Названы продукты, вызывающие аллергию чаще других

Пищевая аллергия может проявляться из-за разных продуктов. Реакция обычно индивидуальна, но ученые составили список тех из них, которые вызывают острый отклик организма чаще всего, сообщает Профиль.

Как сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, есть восемь наиболее распространенных продуктов, которые становятся причиной 90% случаев пищевой аллергии:

молоко;

яйца;

рыба;

моллюски (креветки, раки, крабы и другие);

орехи (миндаль, фисташки, грецкие и другие);

арахис;

пшеница;

соя.

В 2021 году в список добавили кунжут. Реакция на него может особенно тяжело протекать у детей. Только около 20-30% из них перестанут реагировать на него с возрастом.

Дети чаще всего страдают пищевой аллергией на арахис, молоко, сою, орехи, яйца и пшеницу. В некоторых случаях негативная реакция может пройти с возрастом.

У взрослых аллергию не редко вызывают орехи, арахис, рыба и моллюски. Чтобы выявить аллерген, врач может порекомендовать сделать специальные пробы. В тяжелых случаях пищевая аллергия способна вызвать анафилактический шок. И тогда потребуется немедленная медицинская помощь.

Лучший способ избежать пищевой аллергии – не есть продукты, к которым чувствителен организм. В магазине стоит всегда проверять их состав, внимательно изучая упаковки.