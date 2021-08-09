САП обжаловала меру пресечения Чаусу

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об избрании экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня подали апелляцию на избранную меру пресечения. Прокуратура будет просить апелляционную палату ВАКС о содержании подозреваемого под стражей", - сказали в САП.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) на заседании по избранию меры пресечения Николаю Чаусу, которое длилось 10 часов, поместил экс-судью под домашний круглосуточный арест с ношением электронного браслета сроком до 18 августа.