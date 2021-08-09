Глава "Укрзализныци" уходит в отставку: принято решение
Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение отправить Ивана Юрика, главу правления предприятия, в отставку. Его место займет Александр Камышин, сообщает Обозреватель.
"За выходные 7-8 августа Наблюдательный совет провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление Ивана Юрика об освобождении его от временного исполнения обязанностей председателя правления с даты назначения нового временно исполняющего обязанности. Иван Юрик продолжать выполнение своих обязанностей на посту члена правления, ответственного за финансы", – говорится в заявлении на официальном сайте компании.
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