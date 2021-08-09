Валютный рынок: сюрпризы понедельника
В понедельник снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке продолжилось. По итогам торговой сессии был установлен новый годовой минимум.
Противостояние между экспортерами, которые сегодня вышли на рынок с продажами валюты, и нерезидентами, активизировавшими продажи ОВГЗ на вторичном рынке с последующей конвертацией полученной гривны в валюту, обеспечили динамичную торговлю в интервале 26,78-26,83 гривен. Превышение спроса над предложением оперативно гасилось продавцами, а на снижении подключались новые покупатели. Совсем незаметным на фоне их борьбы стал выход Национального банка в самом начале торговой сессии. Регулятор собрал несколько заявок на продажу по цене 26,79-26,7925 гривен на сумму около 5 млн долларов – и ушел так же незаметно, как и появился.
Закрыли торги понедельника на 5,7 копеек на покупке и 6 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,77/26,88 (покупка/продажа).
Торги понедельника открылись чуть шире предыдущих дней: спред на старте составил 11 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 26,79 гривен прошла в 9:33. В начале торгов число продавцов в 2 раза превышало число покупателей, поэтому котировки сразу же начали снижение. После того, как пошли сделки по 26,78-26,79 гривен, на рынке появился Citibank. Его агрессивная скупка валюты быстро переместила торговлю в диапазон 26,83-26,84 гривен. Такие цены явно подошли экспортерам; на рынок с продажей вышел «Укрэксимбанк». В дальнейшем, именно Citibank в роли покупателя и «Укрэксимбанк» в роли продавца валюты и стали главными действующими лицами сегодняшней торговой сессии. Незадолго до окончания торгов Citibank ушел, и котировки резко провалились до 26,74 гривен на покупке, установив новый годовой минимум.
Котировки закрытия – 26,745/26,765 (покупка/продажа).
- Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился почти в 2 раза по сравнению с прошлой пятницей и составил 132,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8022 гривен.
- Официальный курс доллара на 10 августа установлен на отметке 26,8011 гривен за доллар, снижение на 3,35 копейки.
- Официальный курс евро на 10 августа установлен на отметке 31,5302 гривны за евро, снижение на 14,54 копеек.
Наличный доллар поддержал снижение, начавшееся на межбанке. Утром в столице оптовые обменники продавали наличного «американца» по 26,92-26,93 гривен, затем ценник ненадолго опустился до 26,88-26,89 гривен, к обеду – вновь вырос до 26,91 гривен, а к вечеру – опять опустился до 26,88-26,89 гривен. Такие колебания в точности повторили поведение безналичного доллара.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1742. Дневной диапазон колебаний евро к моменту написания статьи – всего 28 пунктов, причем только после 17:00 стоявший на месте евро пошел вниз, отреагировав на укрепление доллара после выхода данных о количестве новых вакансий в США. Наличный евро продолжил дешеветь синхронно с долларом: к вечеру ценник опустили на 10 копеек по сравнению с утром, до 31,57-31,58 гривен.
Российский рубль утром еще раз проверил на прочность уровень 73 рубля за доллар, после чего начал снижение и к вечеру опустился до 73,70 рублей за доллар. Состоянием на 19:30 он торгуется в узком диапазоне 73,60-73,70 рубля за доллар. Наличный рубль в столице пока никак не отреагировал на это: основная маса обмеников продолжает продавать его по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.