Валютный рынок: сюрпризы понедельника

В понедельник снижение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось. По итогам торговой сессии был установлен новый годовой минимум.

Противостояние между экспортерами, которые сегодня вышли на рынок с продажами валюты, и нерезидентами, активизировавшими продажи ОВГЗ на вторичном рынке с последующей конвертацией полученной гривны в валюту, обеспечили динамичную торговлю в интервале 26,78-26,83 гривен. Превышение спроса над предложением оперативно гасилось продавцами, а на снижении подключались новые покупатели. Совсем незаметным на фоне их борьбы стал выход Национального банка в самом начале торговой сессии. Регулятор собрал несколько заявок на продажу по цене 26,79-26,7925 гривен на сумму около 5 млн долларов – и ушел так же незаметно, как и появился.

Закрыли торги понедельника на 5,7 копеек на покупке и 6 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,77/26,88 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись чуть шире предыдущих дней: спред на старте составил 11 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 26,79 гривен прошла в 9:33. В начале торгов число продавцов в 2 раза превышало число покупателей, поэтому котировки сразу же начали снижение. После того, как пошли сделки по 26,78-26,79 гривен, на рынке появился Citibank. Его агрессивная скупка валюты быстро переместила торговлю в диапазон 26,83-26,84 гривен. Такие цены явно подошли экспортерам; на рынок с продажей вышел «Укрэксимбанк». В дальнейшем, именно Citibank в роли покупателя и «Укрэксимбанк» в роли продавца валюты и стали главными действующими лицами сегодняшней торговой сессии. Незадолго до окончания торгов Citibank ушел, и котировки резко провалились до 26,74 гривен на покупке, установив новый годовой минимум.

Котировки закрытия – 26,745/26,765 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился почти в 2 раза по сравнению с прошлой пятницей и составил 132,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8022 гривен.

Официальный курс доллара на 10 августа установлен на отметке 26,8011 гривен за доллар, снижение на 3,35 копейки.

Официальный курс евро на 10 августа установлен на отметке 31,5302 гривны за евро, снижение на 14,54 копеек.

Наличный доллар поддержал снижение, начавшееся на межбанке. Утром в столице оптовые обменники продавали наличного «американца» по 26,92-26,93 гривен, затем ценник ненадолго опустился до 26,88-26,89 гривен, к обеду – вновь вырос до 26,91 гривен, а к вечеру – опять опустился до 26,88-26,89 гривен. Такие колебания в точности повторили поведение безналичного доллара.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1742. Дневной диапазон колебаний евро к моменту написания статьи – всего 28 пунктов, причем только после 17:00 стоявший на месте евро пошел вниз, отреагировав на укрепление доллара после выхода данных о количестве новых вакансий в США. Наличный евро продолжил дешеветь синхронно с долларом: к вечеру ценник опустили на 10 копеек по сравнению с утром, до 31,57-31,58 гривен.

Российский рубль утром еще раз проверил на прочность уровень 73 рубля за доллар, после чего начал снижение и к вечеру опустился до 73,70 рублей за доллар. Состоянием на 19:30 он торгуется в узком диапазоне 73,60-73,70 рубля за доллар. Наличный рубль в столице пока никак не отреагировал на это: основная маса обмеников продолжает продавать его по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.