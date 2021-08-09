Трое полицейских пострадали в результате взрыва гранаты в Кривом Роге

В результате подрыва гранаты в Кривом Роге на территории комбината пострадали трое правоохранителей, сообщает РБК-Украина.

Несмотря на попытку установить контакт с мужчиной, полицейским так и не удалось предотвратить трагедию.﻿

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Согласно данным следствия, во время попытки установить контакт с мужчиной, последний достал из кармана вторую гранату.﻿

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Полицейским так и не удалось предотвратить трагедию, поскольку во время переговоров, злоумышленник бросил снаряд и он взорвался.﻿﻿

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В результате инцидента мужчина получил тяжелые телесные повреждения, в связи с чем врачи его немедленно госпитализировали.﻿﻿

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"Ранения от взрыва также получили трое патрульных роты ТОР. Им была оказана необходимая медицинская помощь", - отмечает пресс-служба.
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﻿ Автор: Сергей Пышкин

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