Придомовая территория: на что обратить внимание

Замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций проинформировал о том, как правильно проектировать придомовую территорию, ведь именно этот участок должен выполнять большое количество функций: место для отдыха, зеленая зона, территория для временной парковки автомобилей и безопасного передвижения пешеходов, сообщает UBR.

Он отметил, что проектирование придомовых территорий регулируется Государственными строительными нормами 2.2-5:2011 "Благоустройство территорий".

В разделе "Благоустройство придомовых территорий" приведены основные требования:

должны быть предусмотрены проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), велодорожки, площадки (детские, спортивные, для отдыха, размещения контейнеров для сбора бытовых отходов, для гостевых автостоянок, площадки для выгула собак), озеленение территории;

в местах пересечения пешеходных дорог с автомобильными проездами должны быть плавные переходы для передвижения маломобильных групп населения;

проезжая и пешеходная части должны быть разграничены;

между отмосткой жилого дома и проездом должны быть предусмотрены придомовые полосы озеленения.

высота ограждения придомовой территории (при наличии) должна быть не более 2 м на границе с соседними земельными участками и не более 2,5 м на границе с улицей.

Сообщается, что размещение детских, спортивных и мусорных площадок вдоль магистральных улиц запрещается.

Чиновник советует при покупке квартиры обращать внимание на то, как спроектирована придомовая территория.