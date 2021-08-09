Языковой омбудсмен прокомментировал инцидент с Магучих

Украинские спортсмены на международных соревнования представляют страну и должны понимать свою ответственность, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" языковой омбудсмен Тарас Креминь, комментируя поступок бронзовой призерки Олимпиады-2020 Ярославы Магучих, которая после завершения соревнований обнималась с российской спортсменкой, доверенным лицом президента РФ Владимира Путина Марией Ласицкине.

"Что касается спортивной дипломатии, на эту тему мы встречались не только со спортсменами, но и с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. Говорили в каком контексте – что во время проведения и участия в официальных брифингах и пресс-конференциях все-таки граждане Украины обязаны пользоваться государственным языком и держать высокий уровень ответственности за страну, которая их командировала на знаковые соревнования планетарного масштаба. Наша встреча с господином министром несла декларативный характер" , — рассказал Креминь.

"Я смотрел бой греко-римской борьбы в 2008 году между представителями России и Грузии. Когда грузин его победил, он не подал ему руки, а напомнил, что не поддерживает российскую агрессию и будет спортивным способом защищать свой народ. Вопрос субординации к своим гражданам определяется в том числе и позиционированием к представителям тех стран, которые были представлены на соревнованиях. Я не разделяю принципов объятий, рукопожатий и много чего другого в публичной плоскости под флагом Украины" , — отметил языковой омбудсмен.

При этом Креминь отметил, что вопросы спортивной дипломатии очень важны.

"Никто этому вопросу не уделял отдельного внимания, а напрасно. Хотя я замечаю, что по крайней мере использование государственного языка нашими спортсменами имеет другое качество. Плохо, что об этом говорит уполномоченный или еще кто-то, важно, чтобы это было вопросом мировоззрения и сознательности. Перед Евро-2020 я встречался с председателем Ассоциации украинского футбола, и мы увидели, что в большинстве своем спортсмены начали лучше и больше говорить по-украински" , — сказал он.

Напомним, 7 августа бронзовый призер Олимпиады-2020, младший лейтенант ВСУ Ярослава Магучих на подиуме обнималась с российской атлеткой Марией Ласицкене, которая была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах в 2018 году. В Минобороны призвали не травить спортсменку и обещали провести разговор с ней.