В Киевской области при ДТП погиб годовалый ребенок

На перекрестке дорог между селами Мировка и Гороховое Кагарлыкского района Киевской области в понедельник, 9 августа, столкнулись Nissan Maxima и Skoda Octavia, в результате чего погиб ребенок, сообщает Корреспондент.

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"По предварительной информации, Nissan Maxima, направляясь со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Skoda Octavia и совершил столкновение" , - указано в сообщении Киев Оперативный.

Киев Оперативный

При этом в Nissan находились четыре человека, включая двоих детей. Вследствие аварии мальчик 2020 года рождения погиб.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.