Сестра Ким Чен Ына заявила, что США и Южная Корея "репетируют ядерную войну"

Младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, рассказала о "безумных" учениях США с Южной Кореей. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сообщает Лента.Ру.

Заместитель заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии отметила, что США, форсируя проведение подобных мероприятий в такое "чувствительное" время для Корейского полуострова, разрушают мир в регионе. Она подчеркнула, что данные учения являются "репетицией ядерной войны".

США и Южная Корея отрабатывают планы операции, чтобы еще более идеально нанести превентивный удар по КНДР, подчеркнула Ким Е Чжон. По ее словам, совместные учения являются самым концентрированным выражением враждебной политики США против Северной Кореи. Младшая сестра северокорейского лидера добавила, что Вашингтон и Сеул непременно столкнутся с "еще более серьезной угрозой безопасности" , так как игнорируют предупреждения Пхеньяна.

Отмечается, что, по данным южнокорейских СМИ, совместные учения двух стран пройдут с 16 по 26 августа в виде компьютерной симуляции без реальных тренировок.