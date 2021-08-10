Что ожидается на валютном рынке во вторник

Сегодня запланирован очередной аукцион Министерства финансов, на котором отечественным и зарубежным инвесторам будут предложены всего 3 выпуска ОВГЗ – сроком на 1 год, 1,5 года и 2 года.

Запланированные ранее размещения ОВГЗ сроком на 3 года и 5 лет в последний момент отменили. Такие действия Минфина свидетельствуют о том, что они не ждут большого интереса к предлагаемым ценным бумагам и не особо надеются на нерезидентов, которые в последнее время активно продают ОВГЗ на вторичном рынке и выводят свои капиталы из Украины. Как следствие, спрос на валюту со стороны нерезидентов сохранится.

В то же время рассчитываем на продолжение стабильного предложения валюты от экспортеров, прежде всего, металлургов и сельхозпроизводителей, которое будет только увеличиваться. Превышение предложения над спросом будет способствовать дальнейшему снижению котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке и укреплению гривны.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,70/26,80 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице утром понедельника продавали по 26,92-26,93 гривен, затем ценник ненадолго опустился до 26,88-26,89 гривен, к обеду – вновь вырос до 26,91 гривен, а к вечеру – опять опустился до 26,88-26,89 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 26,88 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности. Резких изменений курса не ожидается, скорее всего, наличный «американец» подешевеет сегодня еще на 3-4 копейки.

Евро на рынке FOREX в понедельник опустился до отметки 1,1833 доллара после выхода данных о количестве новых вакансий в США. Утром вторника евро торгуется в узком диапазоне 1,1731-1,1739 доллара. Наличный евро в понедельник утром продавали по 31,67-31,68 гривен, к вечеру ценник опустили до 31,57-31,58 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 31,55-31,58 гривен. Далее все будет зависеть от двух традиционных факторов: ситуации на FOREX и поведения наличного доллара. Основное внимание будет обращено на украинский рынок: куда пойдет наличный доллар, туда за ним пойдет и наличный евро.

Российский рубль в понедельник еще раз проверил на прочность уровень 73 рубля за доллар, после чего начал снижение и к вечеру опустился до 73,70 рублей за доллар. Состоянием на 8:00 вторника он торгуется в узком диапазоне 73,62-73,71 рубля за доллар. Наличный рубль в понедельник продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня его начнут продавать по той же цене. Каких-либо существенных изменений его цены не предвидится.