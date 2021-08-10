Лукашенко заявил, кого считает виновным в финансировании белорусских протестов

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил крупного белорусского бизнесмена, председателя совета директоров IT-компании EPAM Systems Аркадия Добкина в финансировании белорусских протестов, сообщает Интерфакс.

"(. . .) Добкин или Дробкин, как его там фамилия. Это уже установлено: он деньги сюда перечислял на протестные акции. А там связан со спецслужбами. Деньги дали - перечислили, а они тут делили. Это ненормально", - сказал Лукашенко во время пресс-конференции в понедельник.

Президент отметил, что сейчас жестко относится к "айтишникам".

"Мы еще разберемся там. Пусть особо не торопятся в Беларусь, лучше в Украине пусть поработают. Мы не будем их зажимать, мы не будем им мешать работать, этим айтишникам. Но мы должны видеть все финансовые потоки - об этом мы изначально договаривались - вот это узкое горлышко, сюда деньги поступили, получайте за свою работу", - отметил он.

Лукашенко добавил, что заработанные за произведенный продукт деньги должны оставаться в Беларуси.