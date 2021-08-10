В Украине действует закон, ужесточающий ответственность за издевательства над животными

8 августа вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Европейского Союза в сфере охраны животного и растительного мира", сообщает ЮрЛига.

Волонтер Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве Илья Бурлаков разъяснил основные нововведения.

В частности, законом запрещается:

бить, убивать, отравлять или калечить животных;

дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии;

наносить домашним животным боли, страдания или угнетения;

дрессировать животных способом, наносящим вред здоровью животного и его общему состоянию;

умерщвлять животных путем утопления, удушения, использование электрического тока и веществ, приводящих к отравлению;

попрошайничать с животными;

оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более + 20С и меньше +5.

замуровывать животных в подвальных помещениях;

оставлять домашнее животное привязанным, если длина привязи составляет менее 20 метров, кроме собак, выполняющих сторожевые функции, для которых такая длина должна составлять не менее 10 метров;

оставлять животное без возможности укрыться в помещении, сооружении и т.п., привязанной под действием прямых солнечных лучей при температуре воздуха более + 20С или меньше 0 С;

оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественных местах или местах скопления людей (вблизи остановок, магазинов и т.д.), а также привязывать животных к транспортным средствам и принуждать к бегу за моторными транспортными средствами.

"Закон начнет действовать в ноябре 2021 года, под запретом окажутся и фотоуслуги и жеребьевка с животными, использование животных в рекламе развлечений или заведений питания, содержание хищных или редких животных в неспециализированных учреждениях и многие другие, ныне популярные, способы использования животных" , - говорится в разъяснении.

Кроме этого, документом внесены изменения в ст. 299 Уголовного кодекса Украины. В частности, жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе беспризорными животными, которое совершено умышленно и привело к увечью или гибели животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению действий, которые имеют признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий - будут наказываться ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет или лишением свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией животного.

В случае, когда эти действия обидчик сделает в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего лица - наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией животного.

Лишением свободы от 5 до 8 лет с конфискацией животного наказываются действия, совершенные с особой жестокостью или в отношении двух и более животных, или повторно или группой лиц.

Статьей 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях за жестокое обращение с животными также предусмотрена административная ответственность.

В частности, жестокое обращение с животными - издевательство над животными, в том числе и беспризорными, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших животному физическую боль, страдания и не повлекших телесных повреждений, увечий или гибели, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушения правил содержания животных - влекут за собой наложение штрафа от 3400 до 5100 грн. с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.