Суд вынес приговор экс-военному ВСУ, который сотрудничал с "ДНР"

По материалам контрразведки СБУ суд лишил свободы бывшего военного Вооруженных Сил Украины. За помощь стране-агрессору и псевдореспублике "ДНР" предатель проведет 6 лет за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативниками и следователями СБ Украины установлено, что в 2020 году украинский военнослужащий был завербован представителем НЗФ "ДНР" для сбора и передачи разведывательной информации о дислокации, вооружении и личном составе сил ООС в районе линии разграничения.

Также злоумышленник инициативно предложил свои "услуги" для совершения диверсий против украинских военных.

Во время обысков по месту его жительства было обнаружено и изъято арсенал военных средств поражения.

Правоохранители задержали подозреваемого в июне текущего года.

В начале августа 2021 Артемовский городской суд признал его виновным по: