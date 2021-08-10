Суд вынес приговор экс-военному ВСУ, который сотрудничал с "ДНР"
По материалам контрразведки СБУ суд лишил свободы бывшего военного Вооруженных Сил Украины. За помощь стране-агрессору и псевдореспублике "ДНР" предатель проведет 6 лет за решеткой.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативниками и следователями СБ Украины установлено, что в 2020 году украинский военнослужащий был завербован представителем НЗФ "ДНР" для сбора и передачи разведывательной информации о дислокации, вооружении и личном составе сил ООС в районе линии разграничения.
Также злоумышленник инициативно предложил свои "услуги" для совершения диверсий против украинских военных.
Во время обысков по месту его жительства было обнаружено и изъято арсенал военных средств поражения.
Правоохранители задержали подозреваемого в июне текущего года.
В начале августа 2021 Артемовский городской суд признал его виновным по:
- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
- ч. 1. ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.