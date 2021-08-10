В США сообщили, кому необходима дополнительная прививка от коронавируса

Пожилым людям и лицам с иммунодефицитом, скорее всего, нужна будет дополнительная прививка против COVID-19, считает главный инфекционист США, советник президента по вопросам медицины Энтони Фаучи, сообщает Укринформ.

Уровень защиты вакцин от вируса со временем снижается, пояснил Фаучи, отметив, что эффективность Pfizer за несколько месяцев падает с 90% до 84%.

"Рано или поздно вы увидите ослабление эффективности до такой степени, что придется делать дополнительную прививку, прежде всего пожилым людям, а также людям с ослабленной иммунной системой", - сказал Фаучи.

Среди них, в частности, лица, имевшие трансплантации органов, проходившие химиотерапию, принимающие иммуносупрессивные препараты.

"Я решительно выступаю за то, чтобы им сделать дополнительную прививку как можно скорее", - добавил Фаучи.

Управление по контролю за продуктами и медикаментами США в начале следующего месяца планирует представить план по дополнительной вакцинации. Компания Pfizer намерена добиваться федерального разрешения на бустерные (дополнительные) прививки.