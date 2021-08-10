Выросли страховые выплаты пострадавшим в ДТП

В первом полугодии Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) провело 3,7 тыс. выплат из фонда защиты потерпевших на сумму 141,7 млн грн. По сравнению с тем же периодом 2020-го количество операций выросло на 18,6%, а сумма – на 36%, сообщает UBR.

Большинство выплат было осуществлено за вред, причиненный владельцами авто, которые стали виновниками ДТП без действующего полиса ОСАГО (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам) – 2,4 тыс. в размере 95,8 млн грн. Годом ранее показатели уступали на 22,5% и 40,3% соответственно.

Удельный вес выплат за необеспеченные транспортные средства составил около 63,1% от общего количества, а сумма – 67,6%.

Также МТСБУ стало чаще делать выплаты за водителей льготных категорий. В частности, с начала года было 58 тыс. случаев, или на 25,1% больше, чем годом ранее. Сумма увеличилась на 45,3% и составила почти 26,4 млн грн. В общей структуре такие выплаты занимают 19,4% и 18,6% соответственно.

"В последние годы наблюдается постоянный рост выплат за водителей, относящихся к льготной категории. Мы считаем, что надо ввести механизм, когда человек, законодательно имеющий право на льготу, сможет реализовать ее путем обращения в любую страховую компанию для получения бесплатного полиса ОСАГО на свой автомобиль" , – отметил гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко.

Кроме того, в первые полгода 2021-го бюро выплатило почти 3,4 млн грн по обязательствам ОСАГО страховщиков, признанных банкротами, что на 69,1% уступает показателям за тот же период 2020-го.

К тому же по обязательствам прекративших деятельность компаний на рынке ОСАГО, но еще не признанных банкротами, проходили выплаты путем возврата базового гарантийного взноса таких страховщиков в фонд бюро на сумму 12,2 млн грн. За год такие выплаты выросли почти в три раза.

При этом традиционно минимальными остаются выплаты за неустановленное транспортное средство (3,3 млн грн) и за ДТП, вызванные авто, которыми завладели в результате противоправных действий (700 тыс. грн).