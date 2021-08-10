Деменция: 5 факторов, которые увеличивают риск заболевания

При деменции у человека происходит деградация памяти, мышления, поведения, а также способности выполнять обычные повседневные действия. Обычно она проявляется в пожилом возрасте, но не является нормальным состоянием старения, сообщает Країна здоров'я.

По мнению врачей, определенные факторы увеличивают риск развития деменции. Они перечислили основные из них.

Отсутствие тренировки мозга

Для сохранения здоровья мозга человек должен укреплять не только свои мышцы, но и свой разум. Так, можно делать специальные упражнения для мозга, например, играть в шарады, решать головоломки, читать, писать рассказы, учиться чему-то новому, путешествовать, играть на музыкальном инструменте.

Отсутствие общения

Еще один важный способ тренировки мозга - общение с другими людьми. Для предотвращения деменции специалисты советуют делать это регулярно. Также можно вести беседы, которые позволяют создавать ассоциации, высказывать суждения, выводы и оценки, основанные на жизненном опыте.

Курение

Курение может ухудшать работу мозга. Согласно одному из исследований, выкуривания даже одной сигареты в день в течение длительного периода может снизить когнитивные способности.

Неправильное питание

На риск развития деменции влияет и неправильный рацион питания, особенно с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, насыщенных жиров и простых сахаров. Для улучшения работы мозга отлично подойдет средиземноморская диета, которая предполагает употребление большого количества фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы, оливкового масла. Эти продукты способны повысить умственные способности пожилых людей.

Ухудшение слуха

Ученые считают, что потеря слуха может быть ранним признаком многих заболеваний, включая слабоумие. Поэтому нужно уделять внимание здоровью ушей и предотвращать негативное влияние громкого шума. Также очень важно регулярно проверять слух, чтобы выявить любые потери на ранних стадиях.