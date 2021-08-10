Россия внесла "ФБК" Навального в список экстремистов

С приближением выборов в Госдуму РФ, на которые ограничен доступ даже наблюдателей, в стране усиливает давление на оппозиционные к Кремлю организации. Сегодня власти России внесли "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) оппозиционного российского политика Алексея Навального в список "террористов и экстремистов", сообщает Зеркало недели.

В реестре "террористов и экстремистов" также оказался “Фонд защиты прав граждан” (ФЗПК).

Навальному и его соратникам давно запрещено баллотироваться в нижнюю палату российского парламента, выборы в которую намечены на сентябрь.

Власти России уже запретили деятельность ФБК, ФЗПГ, а также штабов Навального и признали их "экстремистскими" организациями.

4 августа суд отклонил жалобу защиты на это решение, и оно вступило в силу.