Межбанк: кто против укрепления гривны

Решительные действия Национального банка остановили укрепление гривны к иностранным валютам на межбанковском﻿ валютном рынке.

Регулятор в самом начале торгов выкупил около 5 млн долларов предложений от продавцов, а затем встал с крупным ордером на покупку по цене 26,72 гривен. По информации портала «Курс Украины», Нацбанк готов купить по заявленной цене минимум еще 50 млн долларов. Такое поведение главного банка страны насторожило покупателей. Многие из тех, кто откладывал свои операции на межбанке на более поздний срок, надеясь, что доллар подешевеет еще сильнее, решили не рисковать и вышли с заявками на покупку. В результате после обеденного перерыва котировки вернулись к уровню 26,80 гривен.

Наличный рынок реагирует на события на межбанке с изрядной долей инертности. Сегодня в первой половине дня цена продажи наличного «американца» в столице опустилась до 26,84 гривен, но возобновившийся рост котировок вынудил переписывать ценники в сторону повышения. После обеда киевские обменки подняли продажу до 26,88-26,89 гривен, и чувствуется, что к вечеру курс может вырасти еще больше.

Публикация откровенно слабых данных по индексу экономических настроений ZEW в Германии вызвала дальнейшее снижение евро во вторник; к 14:00 он опустился до 1,1715 доллара. Наличный евро, попавший под влияние двух разнонаправленных факторов (снижение на FOREX и рост наличного доллара в Украине) к обеду подешевел до 31,48-31,50 гривен, но похоже, что к вечеру ценник тоже немного поднимут.

Российский рубль в первой половине дня вторника торгуется в узком диапазоне 73,50-73,70 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль стабильно продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.