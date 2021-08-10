Alyona Alyona прокомментировала участие в скандальном дрифте

Популярная украинская рэп-исполнительница оказалась втянута в скандал с дрифтом на Софийской площади в Киеве. Она прокомментировала участие в событии, которое сейчас расследует полиция, сообщает Новое время.

Во вторник, 10 августа, два гоночных автомобиля, брендированных RedBull, устроили дрифт на Софийской площади в центре Киева для съемок видеоролика. После гонок на покрытии остались черные следы, а КГГА обратилась в полицию, так как организатор не получил разрешения для проведения мероприятия. Кроме того, подверг опасности пешеходов, потому что место заездов не было ограждено.

Как оказалось позже украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona похвасталась в сторис Instagram видео с дрифта, а после того, как событие вызвало скандал, удалила его.

Через некоторое время, опять же в сторис, популярная рэп-исполнительница объяснила свое участие в дрифте на Софийской площади.

"Во-первых, это не были съемки какой-то рекламы или съемки какого-то моего клипа и тому подобное. В Украину прилетел гонщик Коннор Шанг, который входит в топ-10 дрифтеров мира. И RedBull вместе с ним хотел снять видео, как они сказали ко Дню Независимости Украины, и решили подключить несколько лидеров мнений. Одним из этих лидеров мнений была я, и моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине. Как мне сказали.