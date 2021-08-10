В Британии от COVID вакцинировались более 75% взрослого населения

В Великобритании завершили вакцинацию от коронавируса уже более 75% взрослого населения страны. Почти 39,7 млн человек получили две дозы вакцины от коронавируса, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.