В Британии от COVID вакцинировались более 75% взрослого населения
В Великобритании завершили вакцинацию от коронавируса уже более 75% взрослого населения страны. Почти 39,7 млн человек получили две дозы вакцины от коронавируса, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Наше невероятное распространение вакцин обеспечило защиту 3/4 взрослого населения Великобритании. Мы должны гордиться этим огромным национальным достижением. Очень важно, чтобы те, кто еще не прошел вакцинацию, сделали прививку, чтобы защитить себя, своих близких и позволить нам безопасно пользоваться нашими свободами", - написал он в Twitter.