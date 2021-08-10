ЕС расширил помощь по вакцинации странам Восточного партнерства
Евросоюз увеличил пакет помощи по поддержке вакцинации от коронавируса в шести странах Восточного партнерства с 40 млн до 75 млн евро. В список стран вошла и Украина, сообщает Новое время.
По данным Еврокомиссии, кроме Украины в список вошли:
- Азербайджан;
- Армения;
- Беларусь;
- Грузия;
- Молдова.
Новый пакет помощи в размере 35 млн евро позволит существенно расширить доступ к вакцинам странам Восточного партнерства на фоне глобального дефицита препаратов.
Как отмечают в Еврокомиссии, эта помощь будет дополнять поддержку ЕС инициативы COVAX.