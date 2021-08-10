ЕС расширил помощь по вакцинации странам Восточного партнерства

ЕС расширил помощь по вакцинации странам Восточного партнерства

Евросоюз увеличил пакет помощи по поддержке вакцинации от коронавируса в шести странах Восточного партнерства с 40 млн до 75 млн евро. В список стран вошла и Украина, сообщает Новое время.

По данным Еврокомиссии, кроме Украины в список вошли:

  • Азербайджан;
  • Армения;
  • Беларусь;
  • Грузия;
  • Молдова.

Новый пакет помощи в размере 35 млн евро позволит существенно расширить доступ к вакцинам странам Восточного партнерства на фоне глобального дефицита препаратов.

Как отмечают в Еврокомиссии, эта помощь будет дополнять поддержку ЕС инициативы COVAX.

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