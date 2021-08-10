Итоги вторника: Национальный банк спровоцировал рост доллара

Во вторник котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ прекратили падение и начали расти. Главную роль в происходящем сыграл Национальный банк: именно его действия и привели к развороту.

Очевидно, что продолжающееся укрепление гривны пришлось не по нутру экспортерам, которые сейчас активно продают валюту. Ведь, чтобы получить ту же сумму гривен, приходится отдавать больше долларов. Экспортное лобби явно поставило жесткие условия перед Нацбанком, требуя остановить продолжающееся падение доллара (и их доходов). Вмешательство регулятора привело к остановке нисходящего тренда, за которой последовал очередной разворот и рост котировок.

Закрыли торги вторника на 3,5 копейки на покупке и на продаже выше, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 26,70/26,80 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись с уже традиционным спредом 10 копеек. Первая сделка по цене 26,72 гривен прошла в 9:33. В начале торгов часть продавцов, опасаясь дальнейшего падения, поспешила поставить низкие цены. Их предложения и выкупил Национальный банк, появившийся на рынке раньше обычного. Однако этим регулятор не удовлетворился; он сразу же выставил крупный ордер на покупку на уровне 26,72 гривен (той же цене, по которой скупал предложения на продажу).

По информации портала «Курс Украины», НБУ был готов взять по этой цене до 50 млн долларов. Но этого не понадобилось: увидев серьезность намерений регулятора, на рынок поспешили выйти покупатели, выжидавшие, докуда опустится курс доллара. Под их давлением котировки во второй половине торговой сессии достигли уровня 26,80 гривен и даже превысили его.

Котировки закрытия – 26,78/26,80 (покупка/продажа). Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 48 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 180,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,7437 гривен. Официальный курс доллара на 11 августа установлен на отметке 26,7557 гривен за доллар, снижение на 4,54 копейки. Официальный курс евро на 10 августа установлен на отметке 31,3617 гривны за евро, снижение на 16,85 копеек.

Цена наличного доллара менялась так же динамично, как и безналичного, хотя некоторая доля инертности все же присутствовала. Утром, когда на межбанке наметилось продолжение снижения котировок, киевские оптовые обменники опустили ценник на продажу наличного «американца» до 26,84-26,85 гривен. После обеда его подняли до 26,87-26,88 гривен, а к вечеру – до 26,89-26,90 гривен. При этом операторы валютного рынка сообщили порталу «Курс Украины» о росте числа покупателей наличной валюты.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1721. Евро продолжил снижение, начавшееся еще 30 июля. Сегодня ему удалось опуститься до отметки 1,1707, и только фиксация прибыли спекулянтами позволила ему отыграть несколько пунктов. На курс наличного евро сегодня повлияли два разнонаправленных фактора: снижение на FOREX наложилось на рост наличного доллара перед обедом и во второй половине дня. В результате к вечеру ценник на продажу наличного евро опустили до 31,50-31,52 гривен.

Российский рубль в течение всего дня снижался по отношению к американскому доллару и к вечеру опустился до 74 рублей за доллар. Состоянием на 19:30 он торгуется в узком диапазоне 73,90-74,00 рубля за доллар. Наличный рубль в столице продолжает демонстрировать стабильность: сегодня основная маса обмеников, как и в предыдущие дни, продавала его по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.