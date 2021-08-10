Граждан Туркмении обязали давать клятву на Коране за доступ в интернет

Туркменские граждане обязаны принести клятву на Коране в том, что не будут использовать VPN для подключения к Интернету, что делается в целях безопасности, сообщает Українські Новини.

Как передает местное издание "Радио Азатлык", в Туркменистане действуют суровые ограничения на подключения интернет-услуг. Так, местные жители проводят в очереди по полтора года, чтобы получить доступ к Всемирной сети. При этом в стране ввели дополнительные правила безопасности.

"Корреспондент Радио Азатлык сообщает, что в одном из регионов страны сотрудник Министерства национальной безопасности, курирующий местный филиал компании "Туркментелеком", заставляет граждан клясться на Коране о том, что они не будут пользоваться VPN" , — говорится в сообщении.

Также о необходимости давать клятву на священной книге анонимно заявила одна из жительниц страны.