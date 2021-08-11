В Мариуполе расследуют аварию на меткомбинате имени Ильича

Левобережная окружная прокуратура г. Мариуполя начала расследование на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича из-за аварийного происшествия, вследствие которого 5 работников получили термические ожоги, сообщает Интерфакс-Украина.

"Досудебным расследованием установлено, что 9 августа 2021, в 17:05, на Аглофабрике Частного акционерного общества "ММК имени Ильича", при выполнении работ по ремонту оборудования произошел выброс горячей пыли с агломерационной машины. Заместитель начальника одного из цехов, старший мастер и мастер, а также два электромонтера, которые в это время находились рядом, получили термические ожоги различной ступня тяжести" , - указано в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что пострадавшие в возрасте от 34 до 48 лет доставлены в ожоговое отделение городской больницы.

Как сообщается, прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины).