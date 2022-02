Витамин, защищающий от опасного атеросклероза

Ученые Университета Эдит Коуэн в США определили, что люди, которые придерживаются диеты, богатой витамином К, имеют на 34 процента более низкий риск смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, сообщает Лента.Ру.

В продуктах содержится два типа витамина K: витамин K1 поступает в основном из овощей и растительных масел, а витамин K2 содержится в мясе, яйцах и ферментированных продуктах, таких как сыр.

Исследователи изучили данные о более чем 50 тысячах человек, принявших участие в долговременном исследовании Danish Diet, Cancer, and Health за 23-летний период. В итоге оказалось, что люди с наибольшим потреблением витамина K1 на 21 процент реже попадут в больницу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с атеросклерозом, в то время как для витамина K2 риск госпитализации был на 14 процентов ниже. Этот более низкий риск наблюдался для всех типов сердечных заболеваний, связанных с атеросклерозом, особенно для заболеваний периферических артерий (34 процента). Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of the American Heart Association.

По словам ученых, хотя и необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять механизмы в основе защитной функции витамина К, но витамин работает, защищая от накопления кальция в основных артериях, что в свою очередь приводит к кальцификации сосудов.