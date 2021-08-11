Что ожидается на валютном рынке в среду

Аукцион Министерства финансов, на котором отечественным и зарубежным инвесторам были предложены всего 3 выпуска ОВГЗ – сроком на 1 год, 1,5 года и 2 года, показал довольно скромные результаты: всего ценных бумаг было размещено на сумму около 2,67 млрд гривен.

В то же время сегодня ожидается крупное погашение ОВГЗ прошлых выпусков: инвесторам будут выплачены 11,153 млрд гривен за сами бумаги и 1,34 млрд купонного дохода, всего почти 12,5 млрд гривен. В условиях снижения интереса к покупкам новых ОВГЗ часть этой суммы может быть направлена на межбанковский валютный рынок﻿ и использована для покупки валюты, что способно на пару дней изменить ситуацию и качнуть курс вверх. Произойдет ли это, станет ясно уже сегодня.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,75/26,85 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице утром вторника продавали по 26,84-26,85 гривен. После обеда ценник подняли до 26,87-26,88 гривен, а к вечеру – до 26,89-26,90 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 26,90 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности. От того, продолжит ли расти безналичный доллар, зависит и направление дальнейшего движения курса наличного доллара.

Евро на рынке FOREX во вторник продолжил снижение и опустился до отметки 1,1707 доллара. Утром среды евро торгуется в узком диапазоне 1,1711-1,1725 доллара. Наличный евро во вторник утром продавали по 31,55-31,58 гривен, к вечеру ценник опустили до 31,48-31,50 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 31,50 гривен. Далее все будет зависеть от двух традиционных факторов: ситуации на FOREX и поведения наличного доллара. В случае, если евро на FOREX развернется вверх, наличный евро тоже может подорожать.

Российский рубль во вторник опустился до 74,05 рублей за доллар. Состоянием на 8:00 среды он торгуется в узком диапазоне 73,90-74,00 рубля за доллар. Так совпало, что гривна вчера тоже немного ослабела, поэтому неудивительно, что наличный рубль продолжили продавать по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Ничего не изменится и сегодня: его будут продавать по той же цене, существенных изменений не предвидится.