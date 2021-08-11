В России "свидетелем" по уголовному делу оказался кот

В российском городе Бологое Тверской области следователи "опросили" кота в качестве свидетеля по уголовному делу. Однако животное "отказалось" свидетельствовать, сообщает Корреспондент.

Фото соответствующего документа со снимком "свидетеля" и подписью старшего следователя некоего А.В. Зражевского появилось в сети.

"Фото №5. Кот, лежащий на подлокотнике дивана, который по факту причинения телесных повреждений гр. Паршикову Д.А. пояснить ничего не смог", - говорится в документе.

Действительно ли это относится к материалам реального уголовного дела, следователи Твери не комментируют.