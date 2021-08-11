Египет введет минимальные цены на размещение в отелях

С 1 ноября в Египте введут минимальные цены на размещение в четырех- и пятизвездочных отелях. Сутки проживания в четырехзвездочном обойдутся минимум 28 долларов, а в пятизвездочном – 40 долларов, сообщает Обозреватель.

По словам министра туризма Халеда аль-Анани, такие нововведения позволят побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые "снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис" .

На сегодняшний день в отелях Египта работают специальные комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам.

Министр туризма отметил, что правительство помогает восстановиться сектору туризма, пострадавшему от пандемии, и предоставляет отраслевым предприятиям льготы. Так, власти снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50% и сделали скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.

Кроме того, власти планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта. По словам министра, авиабилет туда-обратно обойдется в 99 долларов.

К слову, в отелях популярных курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады проводят усиленные проверки по несоблюдению санитарных норм. В результате этого многие гостиницы закрывают и приостанавливают прием туристов.