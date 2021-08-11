В Украине на самом большом флагштоке устанавливают новый трезубец

Ко Дню флага и 30-летия независимости Украины в столице обновят трезубец на самом большом флагштоке страны, который установлен на киевских склонах. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, сообщает Офіційний портал Києва.

"Мы обновляем трезубец на верхушке самого большого флагштока в стране, который мы установили в столице год назад. Конструкция трезубца будет более легкой и оснащенной поворотным механизмом", - отметил Вячеслав Непоп.

Новый трезубец изготовили на одном из столичных предприятий. Подготовку к монтажу конструкции начали сегодня и завершат ее устанавливать накануне Дня флага - до 23 августа.

"Кроме того, город постоянно заботится о том, чтобы удерживать полотно главного государственного флага и флагштока в надлежащем состоянии. Поэтому мы регулярно осуществляем регламентные работы на мемориале, где установлен самый большой флаг. В частности, специалисты проверяют клеммные соединения и открытые контакты сооружения, дистанционный пульт и шкафы управления флагом, подъемные механизмы поднятия флага", - добавил Вячеслав Непоп.

Сооружение флагштока по инициативе мэра столицы Виталия Кличко и за средства меценатов открыли в 2020 году ко Дню флага Украины.

На сегодняшний день это самый флагшток в Украине высотой почти 90 метров и весом 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.