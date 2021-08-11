В Минэкономики озвучили прогноз роста ВВП в 2021

Министерство экономики Украины ожидает рост реального ВВП свыше 1% в январе-июне 2021 года, прогноз роста экономики страны по итогам года - 4%, сообщил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ожидаем более 1% роста реального ВВП в первом полугодии, хотя в первом квартале у нас было проседание экономики на 2,2%. По году цель - 4% роста реального ВВП" , – сказал Любченко в интервью.

Ранее Минэкономики подтвердило рост ВВП Украины на 4,1% в 2021 году. Нацбанк ожидает роста на 3,8%.