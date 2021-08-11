В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ждать непогоду

Служба спасения предупреждает о грозах, граде и шквалах 11 августа, сообщает Деловая столица.

"Днем 11 августа в юго-восточной части — грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с" , — говоря ﻿ т спасатели о погоде﻿.

ГСЧС установила первый уровень опасности, "желтый".

В Укргидрометцентре уточняют, что речь идет о пяти областях: Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской.

В то же время, 11 августа в восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в Крыму преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.