ВОЗ призвала прекратить вакцинное неравенство в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили сильное недовольство ситуацией с неравенством при распределении вакцин между странами, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам высокопоставленного советника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлворда, мировые лидеры и главы фармацевтических компаний должны предпринять шаги для того, чтобы положить конец "постыдному" вакцинному неравенству.

"В мире есть, вероятно, 20 человек, которые могли бы сыграть ключевую роль в решении проблемы неравенства. Это люди, которые возглавляют крупные компании, занимающиеся этим (вакцинами - ред.). Это те, кто является главами государств, заключающих контракты на вакцины, а также это люди, которые возглавляют страны, производящие вакцины", - сказал Эйлворд.