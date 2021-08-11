В Николаеве должность главы ОГА продавали за 600 тыс. долларов

В Николаеве злоумышленники продавали должность главы ОГА за 600 000 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Нацполиции.

Правоохранители разоблачили 64-летнюю жительницу Киева, которая оказалась бывшей работницей управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. Она вместе с 36-летним главой благотворительной организации предлагали оказать содействие в назначении гражданина на должность председателя Николаевской государственной администрации. За свои услуги они требовали оплату в размере 600 тысяч долларов.

10 августа правоохранители задержали преступников на получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

Прокуратура открыла дело по факту мошенничества, согласно ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.