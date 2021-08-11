Какие обязанности и долги передаются с наследством
Когда речь идет о наследстве, как правило, наследники привыкли рассчитывать только на материальное состояние и определенные права. Но не следует забывать и об обязанностях наследодателя, в частности, финансовые долги.
Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции.
Согласно действующему законодательству, вместе с правами в состав наследства входят обязанности, которые на момент открытия наследства принадлежали наследодателю и не прекратились из-за его смерти.
В наследство переходят обязанности:
- которые следуют из гражданско-правовых договоров;
- из возмещения материального вреда (убытков), морального вреда (присужденного судом при жизни наследодателя);
- по выплате неустойки в виде штрафа или пени (присужденной судом при жизни наследодателя);
- расходы на содержание, присмотр, лечение, захоронение наследодателя (но не больше, чем за 3 года);
- по договору аренды жилья с выкупом.
Например, после смерти должника происходит замена его в кредитном обязательстве на наследника, который в дальнейшем несет ответственность перед банком в пределах стоимости наследуемого имущества.
Обязанность платы по обязательствам возлагается на наследника, который принял наследство. В то же время, не важно - наследует лицо по закону или по завещанию.
Каждый из наследников обязан удовлетворить требования кредитора лично, в размере, который отвечает его части в наследстве.