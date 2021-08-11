Топ-5 способов: как легко запустить желчь без лекарств и добавок

Желчь - это жидкость, которая несет в себе продукты жизнедеятельности и обезвреженные токсины из печени. Что будет, если из квартиры вовремя не выносить мусор, сообщает РБК-Украина.

Эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram рассказала, по каким признакам можно определить, стоит или течет желчь, а также дала 5 способов запустить желчь без добавок.

Ваша желчь течет, если:

В основном, приподнятое настроение

Приятное урчание в животе по утрам

С утра хочется есть

Чистая кожа и нет отеков

Регулярный, оформленный стул, который тонет

Ваша желчь стоит, если:

Отсутствие аппетита по утрам

"Желчная" раздражительность

Аллергия, полиноз

Высыпания, кожный зуд, желтушность

Понижение ночного зрения

Понижение иммунитета

Сухая и обезвоженная кожа

Запор и чувство неполного опорожнения

Миомы, ПМС, мастопатия

На УЗИ: осадок, хлопья, взвесь и даже камни

Общий билирубин выше 11.

Как запустить желчь без добавок: топ-5 способов

1. Горячая (50-55 градусов) вода за 15 минут до еды. Можно положить 2 дольки лимона и / или 1 ч. л. яблочного уксуса. Горячая вода расслабит сфинктеры билиарной системы, а лимонная кислота и уксус активизируют образование соляной кислоты, которая стимулирует образование холецистокинина (гормона, стимулирующего ЖП).

2. Ешьте жир и масла. Прошло время жирофобии. Желчь вырабатывается на жир в блюде, потому что желчь нужна для эмульгации и усвоении жиров и жирорастворимых витаминов (Д, К, А, Е). Не будет жира, не нужно желчи - вот так формируется холестаз.

3. Больше горечей в готовке. Горькие травы и специи (кинза, руккола, сельдерей, имбирь, майоран, орегано, анис, куркума, тимьян, тмин, лавровый лист) активизируют весь пищеварительный котел, начиная со слюноотделения.

4. Активация парасимпатики. Любые практики, которые помогают диафрагме работать, стимулируют парасимпатическую систему, снимают спазм кишечника и сфинктеров ЖП. Диафрагмальное дыхание (йоговское дыхание), вокал, пропевание мантр, медитации, а также висцеральный массаж помогают оттоку.

5. Адекватное количество воды в течение дня. Когда организм обезвожен, он берет воду откуда сможет, например, из толстого кишечника (запор), из желчи (камни) или из кожи (сухость). Не менее 2-2,5 л чистой воды в день.

Автор: Татьяна Турчаникова