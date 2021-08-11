Как и где теперь в Украине смотреть Лигу чемпионов и Лигу Европы

Украинские любителя футбола с нового клубного сезона столкнулись с неожиданной ситуацией: европейские международные кубки, а также ведущие чемпионаты континента "ушли" с ТВ. С нового сезона только две ОТТ-платформы в Украине будут транслировать турниры под эгидой УЕФА – это Volia и MEGOGO, сообщает Обозреватель.

Это означает, что в ближайшие три года болельщики будут следить за матчами не благодаря традиционному телевизионному сигналу, а через Интернет. Для этого фанатам необходимо просто оформить подписку на нужный пакет.

На платформе Volia TV, которая заключила партнерское соглашение с обладателем прав, в два раза увеличился футбольный контент. Сервисом будут транслироваться Лига чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, а также чемпионаты Испании, Франции и Бразилии через pop-up каналы Megogo Футбол, чемпионаты Англии, Испании, Германии, Франции, Бразилии и Бельгии от Volia, а также первенство Шотландии на канале Setanta Sports. Украинскую Премьер-лигу и другие отечественные турниры можно будет посмотреть на национальных каналах.

К слову, эта платформа уже была официальным транслятором матчей УЕФА в Украине на протяжении последних трех лет. Весь топовый европейский футбол можно будет смотреть на экранах смартфонов, планшетов, ноутбуков или компьютеров, на телевизорах с поддержкой функции Smart TV, а также с помощью ОТТ и Android-приставок.

Для просмотра новым пользователям нужно лишь зарегистрироваться и выбрать пакет в любом из приложений Volia TV или на сайте tv.volia.com, где после регистрации и заказа пакета можно будет сразу и смотреть матчи.

У фанатов есть возможность подключить спортивный ТВ-пакет Pro Sport за 199 грн, где будут доступны матчи турниров под эгидой УЕФА, чемпионатов Испании, Франции, Бразилии, Германии, Англии, Шотландии, Бельгии. А за 399 грн доступен пакет в стиле такого себе футбольного all-inclusive – Sport HD Pro +100 (с интернетом, каналами "Футбол 1/2/3" и множеством другого контента).

Важно, что болельщик сможет наблюдать за матчами любимых команд в любой точке Украины с помощью приложений Volia TV на любых девайсах.

Анонс матча за Суперкубок УЕФА. Источник: УЕФА

Оценить качество сервисов и трансляции можно будет уже в среду, 11 августа, когда состоится матч за Суперкубок УЕФА. Престижный трофей разыграют победитель Лиги чемпионов лондонский "Челси" и триумфатор Лиги Европы "Вильярреал". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

А уже 17-18 августа будет дан старт трансляциям Лиги чемпионов. В эти дни свой первый матч плей-офф отбора проведет донецкий "Шахтер", который в борьбе за путевку в групповой этап турнира поспорит с французским "Монако".