Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то Владимир Зеленский в первом туре получил бы 29,7% голосов среди тех, кто определился с кандидатом и примет участие в выборах.﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп", сообщает Деловая столица.

Согласно результатам опроса, намерены проголосовать за Петра Порошенко 16,2% опрошенных, за Юлию Тимошенко — 11,2%, за Юрия Бойко — 10,3%, Игоря Смешко — 6,7%, Владимира Гройсмана — 5,6%, Евгения Мураева — 5,5%, Дмитрия Разумкова — 3%, Виктора Медведчука — 2,6%, Анатолия Шария — 2,5%, Виталия Кличко — 2,4%.

Напомним, согласно последнему опросу Центра Разумкова, Владимир Зеленский в первом туре получил бы 28,8% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.