В Киеве на Северном мосту ограничат движение транспорта

На Северном мосту в Киеве запланировали ремонтные работы. С 13 по 30 августа движение транспорта на этом мосту будет ограничено, сообщает РБК-Украина.

С 21:00 13 августа до 30 августа на Северном мосту частично ограничат движение транспорта.

На Северном мосту начинается средний ремонт покрытия. Дорожники будут работать в направлении левого берега. Ремонт начнут в ночь на субботу.

Напомним, в Киеве могут ограничить работу трех станций метро. Сегодня на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч.