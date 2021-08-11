Межбанк: экспортеры завалили рынок валютой

После вчерашних действий Национального банка, которые не только остановили укрепление национальной валюты к иностранным на межбанковском валютном рынке﻿, но и развернули тренд вверх, экспортеры надеялись, что им сегодня удастся продать свои объемы подороже.

В пользу такого предположения говорил и ожидаемый спрос от инвесторов, которым сегодня должны выплатить около 12,5 млрд гривен в рамках погашения ОВГЗ. Однако выше, чем 26,83 гривен на покупке и 26,842 гривен на продаже подняться не удалось. Не помогло и то, что Национальный банк с самого утра в очередной раз приобрел 5 млн долларов по ценам около 26,77 гривен. Предложение валюты оказалось слишком большим, и продавцы были вынуждены пойти на уступки и начать снижать цены. Надежда, что ценники вернутся хотя бы к уровню 27 гривен, в очередной раз не оправдалась.

Наличный рынок сегодня так и не определился с направлением движения. Курс наличного доллара в обменниках Киева сегодня изменялся в пределах 26,89-26,93 гривен, причем после обеда, когда на межбанке наметилось снижение, все дружно поставили ценник на продажу 26,89 гривен. Создается впечатление, что сезонного спроса (обычного для конца августа – начала сентября) еще нет, и операторы валютного рынка в основном реагируют на поведение безналичного доллара, улавливая малейшие изменения настроений на межбанке.

После вчерашнего рывка вниз евро на FOREX сегодня торгуется в узком 20-пунктовом диапазоне 1,1705 – 1,1725 доллара. Точно так же ведет себя и наличный евро: его цена в первой половине дня изменялась в довольно узком, как для евро, диапазоне 31,47-31,50 гривен. Тем не менее, от евро ждут более низких цифр, поэтому пока спрос на наличный евро хуже, чем на доллар.

Российский рубль в первой половине дня среды опустился с 73,90 до 74,15 рублей за доллар. Нефть в мире сегодня опять падает в цене, но рубль пока еще не ощутил этого. А вот в Украине наконец-то отреагировали на продолжающееся уже почти неделю падение рубля: в Киеве появились предложения наличного рубля по цене 3,63 гривны за 10 рублей. Основная же масса обменок стабильно продает его по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.