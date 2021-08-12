Вязаные вещи в жару: модные идеи, для этого лета
У многих бытует стереотип, что вязаные вещи не подходят для использования в теплое время года, поскольку в них будет слишком жарко и некомфортно, однако это далеко не так. Вязаные вещи подходят для ношения летом не хуже, чем наряды из других материалов, сообщает 24 Канал.
Сейчас техника кроше – вязание с помощью крючка, стала отдельной тенденцией, которой восхищаются не только модные инфлюенсеры, но и такие ведущие знаменитости, как Белла Хадид или Кайли Дженнер.
Росту этого тренда способствовала и ориентированность общества на экологичность и повышение ценности ручного труда, поэтому такие вещи особенно ценятся.
Ажурная вязка и тончайшие хлопковые или шелковые нити создают своеобразный эффект вентиляции, поэтому в такой одежде будет комфортно даже в самый жаркий день.
Топы
Это могут быть как кроп-модели, так и жилетки. Комбинируйте с шортами из денима или юбкой, или же с льняными изделиями.
Платья / юбки
Платья-сетки будут уместными как поверх купальника на пляже, так и в сочетании с платьем-комбинацией в черте города.
Комплекты
Шорты+топ или брюки/юбка+блуза – будут выглядеть сразу как полноценный образ, что упростит процесс сборов утром или перед поездкой.
Сумки
Особенно уместно такие изделия будут смотреться на пляже, а также на контрасте со структурированными городскими аутфитами.