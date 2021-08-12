Вязаные вещи в жару: модные идеи, для этого лета

У многих бытует стереотип, что вязаные вещи не подходят для использования в теплое время года, поскольку в них будет слишком жарко и некомфортно, однако это далеко не так. Вязаные вещи подходят для ношения летом не хуже, чем наряды из других материалов, сообщает 24 Канал.

Сейчас техника кроше – вязание с помощью крючка, стала отдельной тенденцией, которой восхищаются не только модные инфлюенсеры, но и такие ведущие знаменитости, как Белла Хадид или Кайли Дженнер.

Росту этого тренда способствовала и ориентированность общества на экологичность и повышение ценности ручного труда, поэтому такие вещи особенно ценятся.

Ажурная вязка и тончайшие хлопковые или шелковые нити создают своеобразный эффект вентиляции, поэтому в такой одежде будет комфортно даже в самый жаркий день.

Топы

Это могут быть как кроп-модели, так и жилетки. Комбинируйте с шортами из денима или юбкой, или же с льняными изделиями.

Фото из инстаграма Pump Your Studio

Фото из инстаграма Pump Your Studio

Платья / юбки

Платья-сетки будут уместными как поверх купальника на пляже, так и в сочетании с платьем-комбинацией в черте города.

Фото из инстаграма Pump Your Studio

Фото из инстаграма Pump Your Studio

Комплекты

Шорты+топ или брюки/юбка+блуза – будут выглядеть сразу как полноценный образ, что упростит процесс сборов утром или перед поездкой.

Фото из инстаграма Pump Your Studio

Фото из инстаграма Pump Your Studio

Сумки

Особенно уместно такие изделия будут смотреться на пляже, а также на контрасте со структурированными городскими аутфитами.