НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

АО "Коммерческий банк "Земельный Капитал"" официально признан банкротом. Соответствующее решение принято в среду, 11 августа, правлением Национального банка Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ﻿.

Банк внесли в категорию неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

1 июля 2021 года НБУ определил "Земельный Капитал" как проблемный. Это было связано с нарушением им нормативов ликвидности. С этого момента финансовое состояние и показатели банка еще больше ухудшились, а объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня. В итоге акционерное общество не выполнило платежи клиентов.

Согласно закону, владельцы существенной доли в банке обязаны своевременно принять меры, чтобы финучреждение не стало неплатежеспособным. Однако единственный владелец компании не предоставил финансовой поддержки банку, отметили в НБУ.

Доля чистых активов "Земельного капитала" среди платежеспособных банков страны составляла 0,04%, поэтому "отнесение учреждения в категорию неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодня является устойчивым".

Клиенты банка, вклады которых не превышали 200 тыс. гривен (около 70%) получат свои деньги в полном объеме. Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ.

Всего общая сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам в банке на 1 июля составляла 435,8 млн гривен (92% от общей суммы вкладов физлиц).