В Киеве задержали мужчину, угрожавшего прохожим взрывчаткой

Правоохранители задержали на площади Конституции мужчину, который приставал к прохожим и угрожал взрывчаткой – опасных веществ при нем не обнаружили, сообщает Украинская правда.

Фото: Полиция Киева

По данным полиции Киева в Facebook неизвестный приставал к прохожим и заявил о том, что имеет при себе взрывотехнические вещества. Силовики остановили его и обеспечили охрану места, где он оставил сумку. После вызвали взрывотехников.

Никаких опасных веществ у него не обнаружили. Задержанным оказался уроженец Ивано-Франковской области, 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции.

Фото: Полиция Киева

По данному факту начато уголовное производство по статье "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.