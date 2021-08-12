Израиль ужесточит карантинные ограничения

Правительственная комиссия по борьбе с COVID-19 в ночь на четверг, 12 августа, утвердила новые ограничения в Израиле из-за ситуации с коронавирусом. В результате положения "зеленого стандарта" планируется распространить на все сектора экономики, сообщает РБК-Украина.

Правила не коснутся лишь крупных торговых центров.

"Зеленый стандарт" включает в себя обязательное предъявление сертификата о вакцинации ("зеленый паспорт"), или о выздоровлении от COVID-19, либо отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию при входе на массовые мероприятия" , - уточнили в канцелярии.

Принято решение об ограничении посещения массовых мероприятий и усилении контроля за соблюдением требований.

Предполагается, что торговые центры и магазины будут работать в соответствии с заполняемостью помещений.

Новые ограничения начнут действовать 18 августа.

Как известно, Израиль стал одной из первых стран, где начали массовую вакцинацию населения от коронавируса. Удалось этого достичь благодаря компании Pfizer, которая доставила в страну миллионы вакцин бесплатно в обмен на данные об эффектах вакцины. Сейчас в стране полную вакцинацию от коронавируса прошли 55% населения и примерно 85% взрослого населения получили одну дозу вакцины.

Однако в последнее время ситуация резко ухудшилась из-за распространения штамма "Дельта". Это вынуждает власти отменять ослабление карантина, которое было введено ранее.

Артур Родивилов