Гибель львовского ученика на водопаде: учительницу будут судить

Учительницу львовской средней школы №82 Людмилу Гребень официально обвинили в смерти шестиклассника Артема Прадед-Янчака, который погиб во время школьной экскурсии на водопад Каменка. Обвинительный акт по 45-летней учительницы направили в Сколевский районный суд, сообщает Zaxid.net.

Людмила Гребень работает учительницей музыки в львовской школе №82. Она также была классной руководительницей 6-В класса, где учился погибший ученик - 12-летний Артем Прадед-Янчак.

Напомним, что он погиб 2 июня в ходе школьной экскурсии на водопад Каменка в национальном природном парке «Святые Бескиды». Пытаясь сделать Селфи, Артем Прадед-Янчак поскользнулся на камнях и упал в водопад. При этом он зацепился ногой за корень и захлебнулся водой.

В общем группу из 44 школьников львовской школы №82 сопровождали пятеро взрослых - трое учителей и двое родителей. После гибели мальчика 45-летнюю классную руководительницу Людмилу Гребень госпитализировали с сердечным приступом.

Теперь 45-летняя Людмила Гребень предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст 137 ч. 2 УК), санкция этой статьи предусматривает от трех до пяти лет заключения.