На Камчатке разбился вертолет с туристами, есть погибшие

В России на Камчатке разбился вертолет Ми-8, семь человек из 17 находившихся на борту выжили, сообщает Интерфакс.

По данным собеседника российского агентства, вертолет разбился в Кроноцком заповеднике. На борту находились 14 туристов и три члена экипажа.

"Выжившими подняты семь человек" , - сказал источник, отметив, что поиски остальных продолжаются.

В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь заявили, что вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" совершил жесткую посадку в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительным данным ведомства, на борту было 16 человек - 13 пассажиров и три члена экипажа.

Другой источник "Интерфакса" рассказал, что приоритетными версиями крушения вертолета являются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

"Экипаж совершил жесткую посадку на поверхность Курильского озера" , - уточнил он.

На место вылетел борт Центра медицины катастроф и вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.