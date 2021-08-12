На Камчатке разбился вертолет с туристами, есть погибшие
В России на Камчатке разбился вертолет Ми-8, семь человек из 17 находившихся на борту выжили, сообщает Интерфакс.
По данным собеседника российского агентства, вертолет разбился в Кроноцком заповеднике. На борту находились 14 туристов и три члена экипажа.
"Выжившими подняты семь человек", - сказал источник, отметив, что поиски остальных продолжаются.
В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь заявили, что вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" совершил жесткую посадку в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительным данным ведомства, на борту было 16 человек - 13 пассажиров и три члена экипажа.
Другой источник "Интерфакса" рассказал, что приоритетными версиями крушения вертолета являются техническая неисправность и ошибка пилотирования.
"Экипаж совершил жесткую посадку на поверхность Курильского озера", - уточнил он.
На место вылетел борт Центра медицины катастроф и вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.