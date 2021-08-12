Зеленский назначил послов в Лихтенштейне, Сан-Марино и Андорре

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в трех небольших европейских странах - Лихтенштейне, Сан-Марино и Андорре, сообщает УНИАН.

Текст соответствующих указов №352/2021, №353/2021 и №354/2021 размещено на официальном сайте главы государства в среду, 11 августа.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Рыбченко Артема Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом в Княжестве Лихтенштейн по совместительству" , - говорится в документе.

Кроме того, президент назначил Сергея Погорельцева – посла в Испании – по совместительству послом в Княжестве Андорра, а также посла Украины в Италии Ярослава Мельника - по совместительству послом в Республике Сан-Марино.