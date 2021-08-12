Российская сеть супермаркетов вернулась на украинский рынок

Российская сеть супермаркетов Mere в июне открыла свой первый магазин в Украине. Сеть уже запустилась в Никополе и Павлограде (Днепропетровская область), сообщает Лига.net.

Как сообщил бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко, знакомый с планами ритейлера, компания все еще намерена запустить 40 супермаркетов в Украине до конца года. В ближайшее время планируется открыть новые супермаркеты в Днепропетровской и Киевской областях. Хоменко подчеркнул, что уже не имеет отношения к компании.

Экс-директор добавил, что при запуске супермаркетов в Украине сеть не встречала преград со стороны властей страны.

По данным Retailers.ua, компания планирует запуститься в Белой Церкви, Черновцах и Николаеве.

LIGA.net направила запрос в СНБО.

Mere - проект владельцев российской сети Светофор, которая принадлежит бизнесменам из Красноярска — Сергею и Андрею Шнайдерам. Сеть позиционирует себя как "жесткий дискаунтер" и предлагает более низкие цены по сравнению с конкурентами. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere работает в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. До 2020 года работала в Николаеве.