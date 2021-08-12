Названы основные конкуренты Украины по экспорту подсолнечного масла

По результатам прошлого года Украина заняла первое место в мировом рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного масла. Основными импортерами украинской продукции стали Индия, Китай и Нидерланды. На поставки в эти страны пришлось 31%, 20% и 10% украинского экспорта, сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Кроме того, на указанных рынках украинские поставщики занимали лидирующие позиции.

Структура импорта подсолнечного масла в эти три государства выглядит таким образом:

Индия – Украина (75%), Россия (18%), Аргентина (7%);

Китай – Украина (59%), Россия (38%), Казахстан (2%);

Нидерланды – Украина (87%), Венгрия (4%), Испания (2%).

К тому же в прошлом году Украина стала первой не только по продажам, но и по производству продукции. Так, в 2020 году подсолнечное масло обеспечило 11% экспортной выручки.